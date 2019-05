Un rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler, intégrant également les Japonais Nissan et Mitsubishi, créerait un ensemble de près de 16 millions de véhicules, qui distancerait largement ses rivaux Volkswagen (10,6 millions de véhicules vendus en 2018) et Toyota (10,59 millions).

A eux deux, ils formeraient un nouveau géant de l'automobile: le Français Renault et l'Italo-américain Fiat Chrysler s'apprêtent à annoncer lundi un projet d'alliance de nature à bouleverser tout le secteur.

Un communiqué devrait être publié pour dire que "sera étudiée la possibilité d'un rapprochement entre les deux groupes", a dit dimanche l'une des sources interrogées par l'AFP, sous couvert d'anonymat, soulignant que l'objectif à terme serait d'aboutir à "une fusion". "Une annonce se prépare pour les prochaines heures, peut-être demain (lundi) matin avant l'ouverture de la Bourse", a-t-elle ajouté.

"Renault et Fiat Chrysler discutent d'un rapprochement capitalistique et s'apprêtent à faire une communication" lundi, a confirmé une deuxième source, ajoutant qu'un conseil d'administration devait se tenir vers 08h00. Le Financial Times et le Wall Street Journal avaient évoqué des discussions dès samedi.

L'Etat français, grand actionnaire de Renault, a pris acte "avec ouverture" des négociations en cours, mais sera "vigilant sur l'emploi, l'empreinte industrielle et les interêts patrimoniaux", a fait savoir une source proche du gouvernement. Selon une autre source, l'annonce serait l'aboutissement de "discussions qui avaient déjà commencé sous Carlos Ghosn", l'ancien patron du constructeur français, mis en examen au Japon pour des malversations financières.

Devant Volkswagen et Toyota

Un rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler, intégrant également les Japonais Nissan et Mitsubishi, créerait un ensemble de près de 16 millions de véhicules, qui distancerait largement ses rivaux Volkswagen (10,6 millions de véhicules vendus en 2018) et Toyota (10,59 millions).

Elle changerait aussi profondément le rapport de forces au sein de l'attelage Renault-Nissan-Mitsubishi. Renault avait poussé ces dernières semaines pour une intégration renforcée avec Nissan, qui l'a éconduit. Mais qui risque désormais de se trouver relégué au second plan.

Tous les constructeurs cherchent actuellement à joindre leurs forces pour réaliser les investissements colossaux rendus nécessaires par les évolutions technologiques dans l'automobile: électrification, conduite autonome, véhicules connectés, etc. Ils affrontent par ailleurs une conjoncture mondiale difficile, avec notamment un retournement du marché chinois.

FCA et Renault, qui fabriquent tous deux des voitures populaires, auraient la possibilité de partager de nombreux éléments techniques. Renault apporterait notamment son savoir-faire dans les véhicules électriques. FCA offrirait, lui, une part de marché importante en Amérique du Nord, avec des gros véhicules SUV et pick-ups particulièrement rentables, qui ne sont pas le point fort de Renault.

