Les groupes Renault, Nissan et Waymo (filiale de voitures autonomes de Google, groupe Alphabet) vont travailler ensemble sur le futur cadre d'exploitation des véhicules autonomes, ont annoncé l'Alliance Renault Nissan et l'Américain Waymo dans un communiqué.

Dans le cadre d'un accord qualifié d'"exclusif", les partenaires entendent oeuvrer de concert pour "évaluer les opportunités marché" et accomplir "un travail de recherche conjoint sur les questions commerciales, légales et réglementaires liées aux offres de services de mobilité autonome", a indiqué l'Alliance, dans un communiqué.

"Cette analyse se déroulera dans un premier temps en France et au Japon, où se trouvent les sièges du Groupe Renault et de Nissan. D'autres marchés, à l'exception de la Chine, pourraient être envisagés ultérieurement", a précisé le communiqué.

Le partenariat ne comprend pas de projet de coopération dans la fabrication des véhicules autonomes, ou dans leur exploitation dans les futurs services de mobilité autonome.

Cette possibilité reste "ouverte" pour l'avenir, s'est borné à indiquer à des journalistes Hadi Zablit, vice-président de l'Alliance.

Si des voitures autonomes circulent déjà à titre expérimental sur les routes, leur généralisation et leurs modalités d'insertion dans la société et l'économie restent encore à définir.

Plutôt que de vendre des véhicules aux particuliers, Renault et Nissan envisagent d'établir des "opérateurs de services de mobilité autonomes", qui mettront à disposition ces véhicules.

Les deux constructeurs automobiles sont en train de créer deux sociétés communes à 50/50, l'une en France, et l'autre au Japon, pour constituer "l'embryon" d'un futur opérateur de ce type dans chacun des deux pays, a expliqué M. Zablit.

L'entrée de Waymo au capital de ces co-entreprises "fait partie des options potentiellement envisagées", mais "nous n'avons pas de schéma pré-défini", a-t-il indiqué.

Grâce à leur partenariat, ces sociétés communes et Waymo vont pouvoir notamment collaborer avec les autorités locales pour définir les futures réglementations.

"Il faut arriver à déployer des services autonomes acceptés par les clients avec le bon niveau de sécurité, on va donner le permis à des voitures" et non plus aux conducteurs, a rappelé M. Zablit.

"L'apport de Waymo, l'expertise qu'ils ont cumulés nous permettra de définir ce cadre-là plus rapidement avec les autorités et les partenaires en France et au Japon", a-t-il dit.

Le responsable de l'Alliance n'a pas voulu indiquer sur quelle durée les deux partenaires s'engageaient.

L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a connu de multiples remous depuis l'éviction de son ancien patron, Carlos Ghosn, accusé de malversations financières.

Ces tensions ont connu un nouveau pic ces dernières semaines avec l'échec d'un projet de fusion entre Renault et l'Italien Fiat-Chrysler (FCA).

