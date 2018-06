Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Renens (VD), l'une des villes les plus multiculturelles de Suisse, célèbre vendredi et samedi le mélange des genres et des plaisirs dans le cadre de la 7e édition de Festimixx. Au menu: Aliose, Billie Bird, Touré Kunda ou KT Gorique.

Côté concerts, la manifestation triennale et gratuite accueillera encore le trio portugais Throes+The Shine, le groupe de folklore de Sardaigne Brinca, les rythmes brésiliens de Flavia Coelho ou encore l'électro de Tweek, indique le dossier de presse.

Au rayon création, c'est une relecture de l'histoire du Major Davel que proposera le compositeur et bassiste lausannois Jacques Beaud. "La Légende d'Abi, une histoire d'amour" réunira des musiciens amateurs et professionnels de Renens mais pas uniquement.

Graines de chanteurs

Environ 400 écoliers de cette commune voisine de Lausanne, où cohabitent quelque 21'000 habitants et près de 120 nationalités, se produiront dans le cadre de différents spectacles. En 2015, la manifestation a attiré près de 14'000 personnes sur deux jours.

