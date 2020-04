Les prix à l'importation des fruits à pépins et à noyaux ont augmenté (archives).

Les prix à la production et à l'importation se sont repliés en mars. Au regard du mois précédent, l'indice en la matière (PPI) s'est contracté de 0,3% à 99,4 points (base 100 en décembre 2015), sous l'effet de baisses de tarifs pour les produits pétroliers.

En variation annuelle, la contraction atteint 2,7%.

Du côté des prix à la production, dont l'indicateur a fléchi sur un mois de 0,1% et de 1,4% en un an à 99,1 points, l'Office fédéral de la statistique (OFS) explique jeudi l'essentiel du tassement du fait de la baisse des prix des produits pétroliers. Les prix ont diminué également dans l'alimentaire et l'automobile.

En revanche, les statisticiens basés à Neuchâtel ont observé un renchérissement pour la ferraille.

Au niveau des prix à l'importation, les produits pétroliers également et les hydrocarbures ont présenté des prix en baisse au regard du mois précédent. L'habillement, les métaux, l'alimentaire ont également affiché des tarifs moins élevés.

En revanche, des hausses de prix ont été observées pour les fruits à pépins et à noyaux. Au final, l'indice des prix à l'importation a diminué de 0,8% en un mois et de 5,2% en un an à 100,2 points.

Pour le mois de mars, les résultats sont "de très bonne qualité" et ont pu être relevées de manière habituelle, malgré le contexte pandémique, précise l'OFS. Pour le mois d'avril, "la situation ne se présente pas aussi bien et les relevés de prix seront nettement plus difficiles à réaliser", a indiqué l'OFS.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram