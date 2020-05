Il reste l'homme des play-off en championnat de Suisse. Vainqueur de six titres nationaux entre 2002 et 2015 sous le maillot du HC Davos, Reto von Arx a même inscrit à trois reprises le but du sacre.

Avec 51 réalisations au total en 191 matches de play-off, Reto von Arx affiche une moyenne de 0,27 buts par match qui n'a rien d'exceptionnelle. Mais il a (presque) toujours surgi quand il le fallait. Même à 38 ans, l'âge qu'il avait au moment d'aborder les séries finales au printemps 2015.

Sur le départ

Sa saison n'avait alors pourtant rien d'un conte de fées. Une blessure l'avait mis sur la touche au début du mois de février, alors qu'il avait disputé le 31 janvier son 1000e match dans l'élite, le 1000e pour le compte du HCD.

Reto von Arx savait qui plus est déjà que lui et son frère Jan ne signeraient pas de nouveau contrat avec la formation grisonne. Il ne savait en revanche pas qu'il disputerait son 1004e et dernier match dans l'élite le 11 avril.

"Je ne pouvais pas m'imaginer revenir à Davos avec un autre club pour y affronter le HCD", explique l'Emmentalois, qui était parvenu durant l'été 2015 à un accord de principe pour rejoindre Langnau mais n'avait pas signé de contrat.

Deux buts en une saison...

"RvA" n'était revenu aux affaires qu'à l'occasion de l'acte I de la finale des play-off 2015 face aux Zurich Lions, perdu 3-0 par Davos au Hallenstadion. Ménagé dans le troisième match après avoir joué en... défense lors du deuxième, il n'imaginait alors pas non plus vivre une telle fin de carrière.

L'ex-éphémère joueur des Chicago Blackhawks - il est devenu en octobre 2000 le premier joueur suisse à marquer en NHL - n'avait en outre trouvé qu'une seule fois le chemin de filets en saison régulière. Mais, comme en 2002 et en 2009, il allait écrire l'histoire du HCD en signant le but du sacre.

A nouveau aligné au centre sur la glace zurichoise en ce 11 avril 2015, Reto von Arx débloquait la situation à la 50e minute d'un match très fermé, pour son deuxième but de la saison. Axelsson et Paschoud salaient l'addition en toute fin de match, Genoni signant un blanchissage pour offrir des adieux parfaits au futur retraité.

