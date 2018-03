Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 août 2010 13:09 23. août 2010 - 13:09

Zurich - En 2008, les dépenses mensuelles de consommation des ménages helvétiques ont reculé de 120 francs par rapport à 2007 à 5310 francs, a indiqué l'OFS. Comparées sur trois ans, et selon la situation familiale, ces dépenses illustrent de plus nettes différences.

Les dépenses de consommation représentent 58% du revenu brut, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS). La plus grande part, soit 16% du revenu brut, est consacrée au logement avec 1480 francs par mois. Les dépenses de transfert obligatoire, parmi lesquelles les primes d'assurance-maladie et impôts, atteignent 2440 francs, contre 2478 en 2007.

"Entre 2007 et 2008 les chiffres ne permettent pas de lire des tendances significatives", précise l'OFS. L'enquête sur le budget des ménages a choisi de cumuler trois années (2006 à 2008) pour obtenir un échantillon de 9919 ménages et permettre des analyses détaillées par groupes.

Parmi ces groupes figurent par exemple les familles monoparentales (3,2% des ménages) ainsi que les couples avec enfants (21,6%). Or, selon l'étude, les dépenses de consommation, même inférieures, constituent une part nettement plus importante dans le budget des familles monoparentales (72% du revenu brut) que chez les couples avec enfants (61%).

Une autre différence qui influe sur la structure des dépenses est celle de l'âge. Stables chez les familles, les dépenses pour la restauration et les services d'hébergement diminuent avec l'âge chez les personnes seules et les couples sans enfants. Les dépenses pour les transports augmentent au fil du temps chez les familles alors qu'elles empruntent la pente inverse chez les personnes seules.

En 2008, le revenu disponible moyen des ménages privés a atteint 5465 francs, contre 6275 francs en 2007. A ce niveau également, la statistique sépare familles et familles monoparentales entre 2006 et 2008. Les premières disposent d'un revenu disponible de 5322 francs alors qu'il atteint 7832 francs pour les secondes.

Neuer Inhalt Horizontal Line