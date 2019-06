L'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a remporté le 102e Tour d'Italie. La 21e et dernière étape, un chrono de 17 km à Vérone, a vu la victoire surprenante de l'Américain Chad Haga (Sunweb).

Carapaz (26 ans) a ainsi fêté le plus grand succès de sa carrière. Jusqu'ici, il n'avait gagné qu'une seule course par étapes, le Tour des Asturies 2018. L'an passé, il s'était révélé en se classant 4e du Giro et avait gagné une étape.

Carapaz est le premier coureur de l'Equateur, le deuxième du continent sud-américain après le Colombien Nairo Quintana, à gagner le Giro, la deuxième course par importance du calendrier. Vainqueur de deux étapes, à Frascati (4e étape) et à Courmayeur (14e étape), il a porté durant huit jours le maillot rose après le coup de force réussi au pied du Mont Blanc.

Simple lieutenant de l'Espagnol Mikel Landa au départ de Bologne, le 11 mai, Carapaz a changé de statut au fil de la course. Il a bénéficié du marquage entre Nibali et Roglic dans les premières montagnes avant de défendre son avantage sans donner de signe de faiblesse.

Derrière le vainqueur, le podium a été complété par l'Italien Vincenzo Nibali (à 1'05) et le Slovène Primoz Roglic (à 2'30). Le vainqueur du Tour de Romandie a récupéré la 3e place pour 8 secondes au détriment de Mikel Landa.

Emu puis en larmes, Haga (30 ans) a quant à lui conquis pour sa part la plus belle victoire de sa carrière. Il a battu le favori belge Victor Campenaerts (à 0'03) et un autre Belge, Thomas de Gendt, battu lui de 0'06.

