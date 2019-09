Les risques politiques et économiques comme le Brexit pèsent sur le moral des entrepreneurs helvétiques et notamment des dirigeants de PME (archives).

Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que les autres risques politiques et économiques comme le Brexit pèsent sur le moral des entrepreneurs helvétiques et notamment des dirigeants de PME.

Au deuxième trimestre, le baromètre des grandes entreprises a chuté de 0,92 à 0,47 point et celui des petites et moyennes entreprises de 1,15 à 1,07 point, a indiqué la banque aux trois clés jeudi dans un communiqué.

"L'escalade qui se poursuit dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, le danger d'un Brexit dur et le risque de ralentissement de l'économie mondiale n'ont pas été sans laisser de traces dans les entreprises suisses", a ajouté le banque.

Du côté des grandes entreprises, ce sont essentiellement les indicateurs du commerce de gros, du commerce de détail et de l'industrie qui se sont dégradés. Les résultats du tourisme et de la construction ont permis d'enrayer une baisse encore plus forte.

Quant aux PME, c'est principalement l'industrie qui a contribué au mauvais résultat, tandis que la construction a soutenu le baromètre.

Lundi, Raiffeisen avait déjà révélé que les patrons de PME étaient moins optimistes. "La conjoncture dans l'industrie se refroidit, non seulement au niveau mondial mais aussi en Suisse", avait expliqué Raiffeisen. Après avoir impacté négativement les grands groupes, cette situation se répercute maintenant avec un décalage sur les PME.

