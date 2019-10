Le prochain directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Robert Mardini a notamment piloté l'action de l'organisation dans les crises syrienne et yéménite avant de représenter l'organisation auprès de l'ONU à New York (archives).

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) aura un nouveau directeur général dès mars prochain. Le chef de la délégation à New York Robert Mardini a été désigné par l'Assemblée de l'organisation, a annoncé jeudi l'institution à Genève.

Il remplacera Yves Daccord, en poste depuis 2010, qui avait annoncé dès 2017 qu'il quitterait l'organisation en 2020. Entré au CICR il y a près de 23 ans, il a notamment été directeur régional pour le Proche et le Moyen-orient et s'est occupé, dans ce mandat, de l'action du CICR face aux conflits syrien et yéménite. Il avait également oeuvré comme directeur général adjoint.

Le président de l'organisation Peter Maurer a salué les "excellentes capacités de gestion" et de direction de M. Mardini. Celui-ci devra étendre "l'impact" de l'action du CICR en mettant l'accent "sur les personnes affectées", notamment au travers de la prévention et de la protection, a-t-il également ajouté.

M. Mardini devra également accompagner les changements liés aux nouvelles technologies. Il doit prendre ses fonctions le 30 mars comme directeur général de l'institution.

