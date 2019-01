Roberto Bautista Agut: Djokovic après Wawrinka !

Il ne fait pas bon affronter Roberto Bautista Agut cette semaine à Doha. Comme Stan Wawrinka jeudi, Novak Djokovic s'est brisé les dents devant le Catalan.

24e mondial, Roberto Bautista Agut s'est imposé 3-6 7-6 (8/6) 6-4 devant le Serbe en demi-finale du tournoi ATP 250 qatari. Le no 1 mondial a mené 6-3 4-3 service à suivre avant de lâcher pied. Les deux matches accrochés contre Marton Fucsovics et Nikoloz Basilashvili ont pesé. Tout comme les trois doubles disputés depuis lundi avec son frère Marko. Il était patent que le no 1 mondial n'en pouvait plus au troisième set.

Malgré cette défaite, Novak Djokovic demeure le favori no 1 de l'Open d'Australie qui débutera le 14 janvier. Il n'empêche que le Serbe arrivera à Melbourne sans avoir gagné un seul des trois derniers tournois qu'il a disputés...

