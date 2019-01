Roberto Bautista Agut rafle la mise au Qatar

Après avoir éliminé Stan Wawrinka et Novak Djokovic, Roberto Bautista Agut a raflé la mise à Doha. 24e mondial, le Catalan a cueilli le neuvième titre de sa carrière au Qatar.

En finale, Roberto Bautista Agut s'est imposé 6-4 3-6 6-3 devant le "revenant" Tomas Berdych (ATP 71). Blessé au dos depuis le mois de juin, le Tchèque a signé un retour aux affaires prometteur à Doha. Seulement, il lui aura manqué un brin de constance en finale pour s'imposer.

Comme devant Stan Wawrinka et devant Tomas Berdych, Roberto Bautista Agut a bâti sa victoire grâce à son extrême régularité dans l'échange. Affûté comme toujours en début d'année, il a enlevé à Doha l'un des plus beaux titres d'une carrière qui pourrait être encore plus belle s'il ne courait pas autant le cachet. Ainsi la semaine prochaine, Roberto Bautista Agut sera en lice à Auckland au lieu de se préparer tranquillement à Melbourne avec un premier tour agendé à mardi après 18 heures de vol et 10 heures de décalage horaire à effacer...

