Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 octobre 2018 16:30 11. octobre 2018 - 16:30

"Nous voulons gagner cette première édition de la Ligue des Nations !" Roberto Martinez a le mérite de la franchise. Ses Diables Rouges entendent annoncer la couleur dès ce vendredi contre la Suisse.

"Le double affrontement contre la Suisse sera bien sûr décisif pour la première place du groupe, poursuit le sélectionneur belge. Je m'attends à un match très dur contre une équipe mature, qui possède de grandes individualités avec Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri et qui est aussi régénérée grâce à l'impact d'un joueur comme Denis Zakaria."

Roberto Martinez alignera donc sa meilleure équipe contre la Suisse. "Nous livrerons notre premier match à Bruxelles depuis la Coupe du monde et le premier au bénéfice de ce rang de no 1 du classement FIFA, souligne le Catalan. Nous ferons donc tout pour faire plaisir à notre public."

Eden Hazard partage le discours de son sélectionneur. "L'objectif est de gagner cette Ligue des Nations, insiste l'attaquant de Chelsea. Ce n'est peut-être pas le plus beau des trophées à soulever, mais le gagner nous permettra de préparer parfaitement l'Euro 2020."

Eden Hazard confirme ce sentiment qui se fait de plus en plus jour en Angleterre: il est dans une forme exceptionnelle. "Je surfe encore sur la Coupe du monde, dit-il. A la question de savoir si je suis aujourd'hui le meilleur joueur du monde, je réponds oui ! Mais Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont aussi là."

Le Belge sait toutefois qu'il n'aura aucune chance de gagner le Ballon d'or. "Luka Modric mérite de le remporter, glisse-t-il. Il a enlevé la Ligue des Champions et il a mené la Croatie en finale de la Coupe du monde." Pour Eden Hazad, le parcours en Russie s'était arrêté au stade des demi-finales.

Neuer Inhalt Horizontal Line