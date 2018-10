Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 octobre 2018 07:35 17. octobre 2018 - 07:35

Roche a continué d'afficher une vigoureuse croissance après neuf mois, ses revenus s'étoffant en l'espace d'un an de 7% à 42,08 milliards de francs. La direction du géant pharmaceutique bâlois reconduit dans la foulée ses projections pour l'ensemble de l'exercice.

La performance a été portée par la principale division, Pharmaceuticals, dont les recettes ont atteint 32,70 milliards de francs, a précisé mercredi la multinationale rhénane. L'unité Diagnostics a suivi la tendance, avec des revenus de 9,38 milliards.

Les ventes aux Etats-Unis notamment ont alimenté la croissance, avec une progression de 13% (14% hors effets de changes) à 17,19 milliards de francs. L'Europe a en revanche essuyé un repli de 2% (-8% hors variations monétaires) à 6,61 milliards.

Le recul sur le Vieux continent est attribué au déclin des moteurs de ventes vieillissant que représentent les anticancéreux Mabthera/Rituxan (-48% à 731 millions de francs) et Herceptin (-10% à 1,50 milliard), pour lesquels la concurrence des biosimilaires se fait toujours plus sentir.

Mieux qu'attendu

La relève assurée par l'Ocrevus contre la sclérose en plaques (1,7 milliard à l'échelle globale, multiplié par plus de deux sur un an), ainsi que les anticancéreux Tecentriq (+49% à 524 millions) et Alcensa (+79% à 437 millions) ont permis de compenser partiellement les vents contraires sur le continent européen.

La performance affichée par la multinationale rhénane comble largement les attentes moyennes des analystes consultés par AWP. Le consensus s'établissait pour le chiffre d'affaires du groupe à 41,99 milliards de francs. Les recettes de la division Pharma étaient anticipées à 32,57 milliards et celles de Diagnostics à 9,40 milliards.

Neuer Inhalt Horizontal Line