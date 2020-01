L'attaquant ivoirien Roger Assalé (26 ans) quitte les Young Boys pour rejoindre Leganes, avant-dernier du championnat d'Espagne. Il a été prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat.

Le départ d'Assalé était dans l'air depuis quelque temps. Mais il ne s'est concrétisé qu'au dernier jour du mercato international. L'attaquant évoluait avec YB depuis le mois de février 2017. Il était arrivé à Berne en provenance du Tout Puissant Mazembe, en République démocratique du Congo.

Ce joueur très mobile au petit gabarit a immédiatement trouvé ses marques avec YB. Il s'est imposé comme un complément parfait à un attaquant plus statique comme Guillaume Hoarau ou Jean-Pierre Nsame. Assalé a par contre parfois accusé un certain déchet à la conclusion, mais il n'en a pas néanmoins inscrit 21 buts au total lors des deux campagnes victorieuses de son équipe en Super League (2017/18 et 2018/19), assortis de 19 passes décisives.

En Espagne, Roger Assalé ne se battra pas pour le titre comme en Suisse. Son principal objectif sera de contribuer à éviter la relégation de Leganes en deuxième division. Ce club de la banlieue de Madrid, dirigé par le Mexicain Javier Aguirre, occupe actuellement la 19e et avant-dernière place de la Liga, à trois points de la barre.

