"Ce fut une fois de plus le tournoi des superlatifs !" A l'heure du bilan de la 50e édition de "ses" Swiss Indoors, Roger Brennwald ne pouvait cacher une légitime fierté.

"Nous sommes toujours en Ligue des Champions, poursuit le directeur du tournoi. Nous avons joué à guichets fermés tous les jours à l'exception du mardi. Si nous ne devions formuler qu'un seul regret, il résiderait dans notre "incapacité" à profiter pleinement de l'effet Federer. Nous aurions pu vendre entre 12'000 et 15'000 billets pour ses matches. Seulement, nous ne pouvons pas inventer des sièges."

On le sait, la seule présence de Roger Federer assure le succès du plus grand événement sportif annuel organisé en Suisse avec ses quelques 20 millions de francs de budget. Le Bâlois sera bien sûr de la partie pour les cinquante ans du tournoi que Roger Brennwald tiendra à fêter comme il le convient. "Nous maintiendrons le traditionnel "Super Monday" . Mais nous songeons à mener une opération spéciale lors du week-end des qualifications." L'idée serait, selon toute vraisemblance, de célébrer l'histoire du tournoi qui a vu dix joueurs qui ont été no 1 mondial remporter le titre à la Halle St. Jacques: Björn Borg, Guillermo Vilas, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Jim Courier, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer et Novak Djokovic.

Il est bien sûr encore trop tôt pour annoncer les autres têtes d'affiche de ce tournoi du cinquantenaire. "Le but est, comme cette année, d'attirer trois à quatre des dix meilleurs joueurs mondiaux et six à huit des vingt meilleurs, explique Roger Brennwald. Les premiers contacts seront noués en février après l'Open d'Australie pour que l'essentiel soit finalisé en avril pour l'ouverture de la mise en vente des billets."

