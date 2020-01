"Je suis vraiment désolé pour John. Il aurait mérité lui aussi de gagner." A l'issue de son 100e simple victorieux à l'Open d'Australie, Roger Federer a tenu à rendre hommage à son adversaire.

"Son coup droit et son revers partent très vite. Il couvre parfaitement le court. Il est difficile contre lui de s'ouvrir les angles. Je n'arrivais pas à développer mon jeu comme d'habitude, explique le Bâlois. Après le premier set, il était important de trouver des solutions pour m'en sortir. Mais John a ensuite remis une couche..."

Sur le plan physique, Roger Federer assure qu'il a su rivaliser avec son adversaire, décrit pourtant de l'avis unanime comme l'un des joueurs les plus affûtés du Circuit. "J'ai senti que j'avais une plus grande marge que lui au cinquième set en ce qui concerne le physique. J'ai eu en revanche un coup de moins bien sur la fin de la quatrième manche, dit-il. Mais j'ai pu repartir au combat au cinquième. Un tel match me livre des informations précieuses. Au team aussi, à Pierre Paganini (réd: son préparateur physique) surtout. Avec l'intensité de nos échanges dans les diagonales, la fatigue musculaire peut peser et même le risque de blessure est réel. Mais je n'ai ressenti aucune gêne. C'est donc très positif même s'il faut attendre le réveil de demain pour savoir combien a pu coûter un tel match sur l'organisme. Mais j'ai dans l'idée que la préparation qui a été la mienne à Dubaï a été la bonne."

La première expérience de Roger Federer du Super tie-break à Melbourne qui a été instauré l'an dernier restera ainsi à jamais lumineuse. "Avec un tie-break qui revenait au premier à sept points, j'aurais perdu. Ce soir, je savais que je devais rester le plus longtemps possible au contact, dit-il. Mais à un moment donné, j'avais oublié le score. Quand je gagne le point pour revenir à 8/6, je pensais que l'on en était à 8/5..." Même pour l'homme aux vingt titres du Grand Chelem, ce Super tie-break made in Australia s'apparentait bien à un grand saut dans l'inconnu.

