C'est le dos qui a lâché ! Roger Federer s'est, en effet, froissé le dos l'après-midi à l'échauffement avant son quart de finale fatal contre Grigor Dimitrov.

"Je pouvais jouer, mais c'était comme si j'étais à plat durant toute la partie, explique Roger Federer. Je suis déçu dans la mesure où tous les signaux étaient au vert après mes deux derniers matches contre Evans et Goffin."

"Mais ce n'est pas le moment de parler de mon dos. Ce moment appartient à Grigor, poursuit Roger Federer. Il a très bien joué et il mérite sa victoire." Le Bâlois espère être en mesure de respecter son programme de fin de saison qui passera par la Laver Cup de Genève, Tokyo, Shanghaï, Bâle, Paris et le Masters de Londres.

Pour Stan Wawrinka face à Daniil Medvedev, le problème n'était pas physique même s'il était enrhumé mais bien cette incapacité à trouver le bon relâchement. "Je bougeais bien, mais je n'ai pas trouvé la bonne alchimie entre la patience et mon jeu d'attaque, explique-t-il. Je me suis battu avec ce que j'avais, mais il me manquait de tout partout. Cette balle de premier set en ma faveur était importante.... Medvedev a, par ailleurs, très bien joué et je sais en plus qu'il avait mal. Donc bravo à lui."

"La frustration est énorme. J'ai le sentiment que c'est avant tout moi qui perd ce match, plus que Medvedev le gagne", déplore Stan Wawrinka qui intégrera à nouveau le top 20 dans le prochain classement ATP. "C'est bien mais cela ne me suffit pas. J'en veux plus !"

Neuer Inhalt Horizontal Line