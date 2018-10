Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2018 22:16 26. octobre 2018 - 22:16

L'alerte a encore été très chaude. Malgré un service en partie retrouvé, Roger Federer a, à nouveau, été inquiété dans sa quête d'un neuvième titre à Bâle. Elle demeure toutefois d'actualité.

Le Bâlois s'est imposé 7-6 (7/1) 4-6 6-4 devant Gilles Simon (ATP 32) pour signer une 69e victoire aux Swiss Indoors, la 18e de rang. Mais sans témoigner à aucun moment de l'assurance qui devrait être la sienne. Il a, ainsi remporté à l'arraché la première manche après avoir écarté une balle de... 4-0 et une balle de set à 5-4 avant de perdre à trois reprises son engagement dans la deuxième manche pour permettre à Gilles Simon de recoller au score.

Roger Federer avait toutefois la bonne idée de signer d'entrée le break au troisième set. Ce jeu de relance gagné à 1-0 lui a procuré un droit à l'erreur. Qu'il grillait à 4-2 avec un jeu de service catastrophique perdu "blanc". Fort heureusement pour le Bâlois, Gilles Simon craquait sur son engagement à 5-4. Les nerfs du Niçois n'ont pas tenu dans ce "money time" si crispant.

Roger Federer pouvait ainsi conclure après 2h35' de jeu avec un immense soulagement et aussi avec la conviction que le plus dur est encore à venir. A commencer samedi par la demi-finale qui l'opposera au vainqueur de la rencontre entre Stefanos Tsitsipas (ATP 16) et Daniil Medvdev (ATP 20).

