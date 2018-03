Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 mars 2018 07:53 06. mars 2018 - 07:53

Sur la route d'Indian Wells, Roger Federer s'est arrêté à San Jose pour la bonne cause: la cinquième édition du "Match for Africa" fut un grand succès.

Devant 15'000 spectateurs, Roger Federer a conclu la soirée par une victoire 7-6 (11/9) 6-4 devant le Champion de Paris-Bercy Jack Sock. Il l'avait lancée avec un double disputé aux côtés du fondateur de Mircosoft Bill Gates face à Jack Sock et à Savannah Guthrie, la présentatrice du l'émission "TODAY" sur NBC. Déjà associés et victorieux l'an dernier à Seattle lors du "Match for Africa IV", Roger Federer et Bill Gates ont remporté ce double 6-3.

La soirée fut donc parfaite pour l'homme aux vingt titres du Grand Chelem. Elle lui a permis de récolter une somme considérable pour sa fondation en faveur des enfants d'Afrique.

A Indian Wells où il détient le titre, Roger Federer devra impérativement se hisser en demi-finale pour conserver sa place de no 1 mondial.

