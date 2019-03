Deux jours après une entrée en lice un brin laborieuse contre Radu Albot, Roger Federer a retrouvé ses ailes à Miami. Il s'est qualifié avec brio pour les huitièmes de finale.

Le Bâlois s'est imposé 7-5 6-3 devant Filip Krajinovic (ATP 103) qui lui avait ravi un set l'automne dernier à Bâle. "Bourreau" de Stan Wawrinka samedi, le Serbe a offert une très belle réplique. Très solide en fond de court, le finaliste de Paris-Bercy 2017 a contraint Roger Federer à serrer sa garde.

Le Bâlois a, ainsi, concédé le premier break de la rencontre au troisième jeu avant de recoller immédiatement au score. A nouveau face à un trop grand déchet sur les balles de break, il a su conserver un certain flegme pour prendre les commandes de la partie avec le gain - fort brillant - du douzième jeu. Il signait ensuite le break sur son premier jeu de relance du second set pour signer une 52e victoire à Miami où il a cueilli à trois reprises le titre. Vif sur les jambes et dans le bon timing en revers, Roger Federer a livré la partition qu'il espérait pour entrer vraiment de plein pied dans ce deuxième Masters 1000 de l'année.

Son prochain adversaire sera le vainqueur de la partie entre le Russe Daniil Medvedev (ATP 15) et le géant américain Reilly Opelka (ATP 58) qui doit encore se demander comment Henri Laaksonen avait pu laisser filer la victoire face à lui au premier tour des qualifications...

