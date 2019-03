Il n'y a pas eu de miracle pour Rafael Nadal à Indian Wells ! Touché au genou vendredi lors de son succès 7-6 7-6 devant Karen Khachanov, le Majorquin a déclaré forfait contre Roger Federer.

Roger Federer accède donc à la finale de ce Masters 1000 d'Indian Wells qu'il a remporté déjà à cinq reprises. Il affrontera dimanche Dominic Thiem (ATP 8), sorti victorieux d'un terrible bras de fer contre Milos Raonic (ATP 13). L'Autrichien s'est imposé 7-6 6-7 6-4 devant le Canadien pour obtenir le droit de défier une cinquième fois le meilleur joueur de tous les temps. Les deux hommes en sont à 2-2 avant cette finale d'Indian Wells. Désormais dirigé par le double Champion olympique d'Athènes Nicolas Massu, Dominic Thiem n'abordera pas cette finale dans la peau de favori. Malgré la puissance de son lift, l'Autrichien risque d'être dépassé par le tennis d'attaque du Bâlois, lequel trouve en Californie des conditions de jeu qu'il affectionne.

"Je me suis échauffé ce matin. Je voulais vraiment jouer cette demi-finale. Mais j'ai senti que mon genou était trop douloureux pour être en mesure de défendre mes chances", explique Rafael Nadal. Le no 2 mondial va désormais soigner son genou droit qui avait lâché la dernière fois il y a six mois à l'US Open. Il fera bien sûr l'impasse sur Miami pour se donner les moyens de disputer sa saison sur terre battue. "Je ne change pas mon programme pour la terre battue, précise-t-il. Je serai à Monte-Carlo, à Barcelone, à Madrid, à Rome et à Paris."

