Il n'y a pas eu de miracle pour Rafael Nadal à Indian Wells ! Touché au genou vendredi lors de son succès 7-6 7-6 devant Karen Khachanov, le Majorquin a déclaré forfait contre Roger Federer.

"Je me suis échauffé ce matin. Je voulais vraiment jouer cette demi-finale. Mais j'ai senti que mon genou était trop douloureux pour être en mesure de défendre mes chances", explique le no 2 mondial. Rafael Nadal va désormais soigner son genou droit qui avait lâché la dernière fois il y a six mois à l'US Open. Il fera bien sûr l'impasse sur Miami pour se donner les moyens de disputer sa saison sur terre battue.

Roger Federer accède donc à la finale de ce Masters 1000 d'Indian Wells qu'il a remporté déjà à cinq reprises. Il affrontera dimanche le vainqueur de la rencontre qui oppose Milos Raonic (ATP 14) à Dominic Thiem (ATP 8).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous