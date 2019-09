Roger Federer et Rafael Nadal ouvriront les feux dimanche lors de la dernière journée de la Laver Cup. Le Bâlois et le Majorquin seront associés en double face à John Isner et Jack Sock.

Après ce double qui débutera à 12.00, Rafael Nadal rencontrera Nick Kyrgios. Roger Federer affrontera ensuite John Isner avant un dernier simple qui opposera Alexander Zverev à Milos Raonic. Le Team Europe a besoin de deux victoires pour conserver la Laver Cup. Le Team World sera, en revanche, sacré s'il remporte trois des quatre matches agendés ce dimanche.

Rafael Nadal a donc l'occasion d'offrir la victoire à ses couleurs s'il enlève le double et s'il bat sur sa lancée Nick Kyrgios. Deux semaines après son succès à l'US Open, le Majorquin s'apprête à relever un superbe défi à Palexpo.

Le programme de dimanche.

12.00 Federer/Nadal - Isner/Sock, suivi de Nadal - Kyrgios, suivi de Federer - Isner, suivi de Zverev - Raonic.

