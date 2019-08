Roger Federer et Stan Wawrinka auront les honneurs d'une night session ce lundi à Flushing Meadows. Ils affronteront respectivement l'Indien Sumit Nagal (ATP 190) et l'Italien Jannik Sinner (ATP 131).

Roger Federer jouera sur le Arthur Ashe Stadium après le choc entre Serena Williams et Maria Sharapova qui débutera à 19.00 (01.00 en Suisse). 361e ATP en début d'année, Sumit Nagal (22 ans) disputera le premier match de sa carrière dans le grand tableau d'un tournoi du Grand Chelem. Il s'est qualifié à New York à la faveur de ses succès sur le Japonais Tatsuma Ito (ATP 133), le Canadien Peter Polansky (ATP 192) et le Brésilien Joao Menezes (ATP 210).

Issu également des qualifications après ses victoires sur son compatriote Matteo Viola (ATP 238), le Croate Viktor Galovic (ATP 223) et l'Espagnol Mario Vilella Martinez (ATP 202), Jannik Sinner, 549e mondial en début d'année, est le grand espoir du tennis italien. Il est devenu cette année à Bergame le premier joueur né en 2001 à enlever un tournoi Challenger. Il en a enlevé un second cet été, à Lexington dans le Kentucky. Stan Wawrinka devra, ainsi, être sur ses gardes pour ce premier tour qui aura lieu dès 19.00 sur le Louis Armstrong Stadium.

Egalement en lice lundi, Viktorija Golubic (WTA 73) aura une nouvelle adversaire au premier tour après le forfait de la finaliste de Roland-Garros Marketa Vondrousova, blessée au bras gauche. La Zurichoise affrontera finalement la Chinoise Shuai Zhang (WTA 34), contre laquelle elle reste sur un succès à Wimbledon en 2017.

