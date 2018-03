Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 février 2018 15:43 11. février 2018 - 15:43

Roger Federer connaît sa feuille de route à Rotterdam, où une qualification pour les demi-finales lui assurera la place de no 1 mondial. Le Bâlois entamera son tournoi face à Rubens Bemelmans.

Le gaucher belge (ATP 121) s'est qualifié pour le tableau principal de ce tournoi ATP 500 à la faveur de ses succès sur l'Ouzbek Denis Istomin (ATP 74) et le Néerlandais Tim van Rijthoven (ATP 1313). S'il s'impose mercredi devant Bemelmans, un adversaire qu'il n'a encore jamais rencontré et qui peut être dangereux comme en témoigne son succès sur Lucas Pouille le mois dernier en Australie, Roger Federer affrontera le vainqueur de la rencontre entre Karen Khachanov (ATP 49) et Philipp Kohlschreiber (ATP 35).

On le sait, c'est Stan Wawrinka qui sera théoriquement son adversaire en quart de finale dans "le" match dont l'enjeu sera pour Roger Federer la place de no 1 mondial. Demi-finaliste à Sofia, le Vaudois trouvera deux Néerlandais sur sa route des quarts de finale, Tallon Grieksppor (ATP 262) au premier tour, Robin Haase (ATP 42) ou Thiemo de Bakker (ATP 356) en huitième de finale.

