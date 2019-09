Roger Federer n'a pas failli ! Victorieux 6-4 7-6 (7/3) de John Isner, le Bâlois a remis le Team Europe dans le match lors de l'ultime journée de la Laver Cup à Genève.

Avec le succès du Bâlois, le Team Europe a écarté une première balle de match et s'offre une rencontre décisive pour sceller l'issue de cette troisième Laver Cup. Elle opposera Alexander Zberev à Milos Raonic. L'Allemand et le Canadien livreront leur deuxième simple du week-end. Ils ont perdu le premier samedi respectivement devant John Isner et Rafael Nadal.

Roger Federer a livré une performance de choix face à John Isner. Après un premier set sans histoire, il a dû serrer sa garde dans une deuxième manche qui a vu l'Américain servir 68 % de première balle et s'offrir une balle d'égalisation à 6-5 30-40. Roger Federer l'écartait avant de gagner les cinq derniers points du jeu décisif, dont un retour gagnant en coup droit à 4/3 qui lui a permis de prendre les devants.

