Roger Federer (ATP 3) est en finale à Halle pour la 13e fois. Le Bâlois a battu le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 43) 6-3 6-3 et il affrontera en finale le Belge David Goffin (ATP 33).

Treizième finale en Allemagne pour Roger Federer. Oui, treizième. Dimanche, le numéro 3 mondial tentera de remporter son dixième titre sur le gazon westphalien et le 102e tournoi ATP de sa carrière.

Deux manches menées de main de maître pour le vétéran de 37 ans. Deux fois 6-3 avec trois breaks à la clé et un service tenu de bout en bout. Comme la veille en quarts face à Bautista-Agut, Federer n'a pas perdu de temps pour ravir l'engagement de son adversaire. Et de la même manière que contre l'Espagnol, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a ensuite parfaitement su tenir son service pour enlever la première manche 6-3. C'est sur son quatrième ace du set que le Bâlois a pu boucler cette première partie de rencontre.

Excellent joueur de double et à l'aise sur dur, Herbert ne pouvait clairement pas se vanter d'être aussi en phase sur gazon que son illustre adversaire. Le citoyen de Delémont a fait ce qu'il a pu. Mais Federer s'est montré agressif lors de chaque moment où il sentait que c'était possible. Une balle de set à 3-3 dans le deuxième set, une autre sur sa première balle de match, et voilà le Bâlois en mesure d'aller chercher la "Decima" en Allemagne.

Il faudra pour cela écarter David Goffin en finale. "RF" mène 7-1 dans leurs duels. Leur seul affrontement sur gazon date d'il y a trois ans à Halle, en quarts de finale. Le Bâlois l'avait emporté 6-1 7-6.

Neuer Inhalt Horizontal Line