Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 septembre 2018 11:53 15. septembre 2018 - 11:53

Frédérique Rol et Patricia Merz, quatrièmes, ont manqué une médaille pour 2''24 en poids légers double scull aux Championnats du monde de Plovdiv en Bulgarie.

La Vaudoise et la Zougoise étaient bien parties pourtant et ont passé en troisième position aux 500 m et aux 1000 m. Mais dans le troisième quart de la course, le duo helvétique s'est retrouvé à la 4e place. Mais avec seulement 33 centièmes de retard sur les Néerlandaises Ilse Paulis/Marieke Keijser, le bronze paraissait encore possible. Las, dans le dernier quart, les Suissesses ne sont pas parvenues à recoller aux trois embarcations de tête.

Les Roumaines Gianina-Elena Beleaga/Ionela-Liva Cozmiuc ont enlevé le titre devant les Américaines Mary Jones/Emily Schmieg, qui ont réussi une formidable remontée dans les 500 derniers mètres en passant de la 5e à la 2e place.

Neuer Inhalt Horizontal Line