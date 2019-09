Le réalisateur allemand Roland Emmerich a reçu dimanche le prix d'honneur du Zurich Film Festival (ZFF). Une rétrospective de ses films est aussi présentée lors de la quinzième édition de la manifestation.

Parmi les oeuvres proposées, se trouvent notamment l'un de ses premiers longs-métrages, "Principe de l'arche de Noé" (1984). Les spectateurs pourront également se régaler devant "Independance Day" (1996), "Godzilla" (1998) ou encore "Le jour d'après" (2004).

Né en 1955 à Stuttgart, le réalisateur, producteur et scénariste est l'un des cinéastes les plus "rentables" de Hollywood. Ses films ont rapporté plus de quatre milliards de dollars.

Sa carrière a débuté dans son pays natal, lorsque son travail de fin d'étude a été présenté comme son premier film au Festival de Berlin en 1984. L'année suivante, il fonde la société de production Centropolis, avec laquelle il a réalisé plus d'une vingtaine de films à ce jour.

Son dernier film, "Midway", porte sur la bataille qui opposa les forces du Japon et des Etats-Unis dans le Pacifique durant les premiers jours de juin 1942. Il sortira sur les écrans en novembre.

