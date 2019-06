Stan Wawrinka est bel et bien de retour au premier plan.

"C'est pour pouvoir gagner ce genre de matches que je m'entraîne depuis mon retour", a lâché le Vaudois après s'être imposé 8-6 au cinquième set face à Stefanos Tsitsipas en 8e de finale à Roland-Garros.

Qu'a-t-il ressenti lorsque l'arbitre de chaise a confirmé que son passing de revers avait touché la ligne sur la balle de match? "Du soulagement, et de la fierté. J'ai voulu profiter de l'atmosphère et des émotions que l'on vit durant un match si long", a souligné le vainqueur de l'édition 2015, qui a bataillé durant 5h09'.

"Ce genre d'émotions, on ne peut les vivre que dans notre sport. Je suis vraiment heureux de pouvoir les connaître à nouveau", a poursuivi Stan Wawrinka, bien conscient que cette rencontre aurait pu tourner en faveur de Stefanos Tsitsipas: "On a vu sur la balle de match qu'un centimètre peut faire toute la différence."

Le Vaudois ne voulait pas se projeter trop rapidement sur son quart de finale. "J'ai envie de savourer cette victoire, et de récupérer. Je commencerai à penser à mon prochain match lundi", a-t-il précisé. Se sent-il capable d'enchaîner, lui qui était déjà sur le front vendredi et samedi face à Grigor Dimitrov? "Je me suis prouvé que j'étais bien sur le plan physique. Mais un tel combat laisse forcément des traces", a-t-il concédé.

Mené 22-3 dans son face-à-face avec le Maître, Stan Wawrinka sait parfaitement que sa tâche sera d'autant plus difficile. "Il est plus vieux que moi, mais il est aussi meilleur", a-t-il souri. "Il est le plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Je me concentre toujours sur mon propre jeu lorsque je l'affronte, mais il trouve presque toujours la solution", a-t-il expliqué.

Quoi qu'il advienne mardi, le vainqueur de l'édition 2015 du tournoi parisien pourra tirer un bilan largement positif de ce Roland-Garros. "Je suis déjà très heureux de ce que j'ai accompli. Et je sais que je suis capable de réussir un grand match. Mais il s'agira surtout d'être prêt physiquement à relever ce gros défi", a concédé Stan Wawrinka.

