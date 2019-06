L'impensable ne s'est pas produit vendredi à Roland-Garros. Roger Federer (no 3) a logiquement subi la loi de Rafael Nadal (no 2) en demi-finale.

Il s'est incliné 6-3 6-4 6-2 devant l'homme aux 11 titres parisiens.

Cette défaite ne saurait ternir le bilan de Roger Federer durant cette quinzaine. Forfait pour les trois précédentes éditions du tournoi parisien, le Bâlois n'avait en effet pas joué le moindre match sur cette surface pendant près de trois ans, entre le 12 mai 2016 et le 7 mai 2019.

Le Maître, dont l'objectif minimum était de se retrouver en deuxième semaine, a dépassé ses attentes avec une huitième apparition dans le dernier carré à la Porte d'Auteuil. Et il a dominé en quart de finale un Stan Wawrinka proche de son meilleur niveau, après avoir remporté ses quatre premiers matches sans lâcher le moindre set.

Mais la marche était trop haute vendredi pour Roger Federer, qui visait une 31e finale majeure. Vainqueur désormais de 117 des 119 matches qu'il a disputés sur terre battue au meilleur des cinq sets, Rafael Nadal a témoigné d'une plus grande solidité dans des conditions parfois dantesques en raison d'un vent très capricieux.

Roger Federer aurait pourtant pu faire douter Rafael Nadal dans les deux premières manches. Mais sa gestion des points importants fut catastrophique. Le Bâlois aurait ainsi pu égaliser à 3-3 dans le premier set, mais il a fini par concéder le break dans le sixième jeu. Et il aurait dû mener 5-4 dans le deuxième, lui qui a mené 40/0 sur son service à 4-4.

Trois points, quasiment identiques dans leur déroulement, symbolisent parfaitement les difficultés rencontrées par Roger Federer. Sur les trois, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a attiré son adversaire au filet grâce à une amortie bien sentie. Et sur les trois, il a fait le mauvais choix alors qu'il avait l'occasion de mettre véritablement son adversaire sous pression.

Le premier, ce fut cette balle de 3-3 dans un premier set où Roger Federer fut rapidement mené 3-0. Le deuxième aurait pu lui permettre de mener 15/40 sur le service adverse à 4-3 en sa faveur dans la deuxième manche. Et sur le troisième, il a offert le break à Rafael Nadal à 4-4 dans le deuxième set. Un deuxième set dans lequel le Bâlois avait mené 2-0 avec un jeu de service à suivre du côté où le vent gênait le moins le serveur (à la gauche de l'arbitre)...

Rafael Nadal, qui a remporté les neuf derniers points de la deuxième manche, a fait plus facilement la différence dans l'ultime set. Il s'est emparé une première fois du service adverse dans le troisième jeu, et a enfoncé le clou en signant son sixième break de l'après-midi pour mener 4-1. En quête d'un 18e trophée majeur, le gaucher majorquin a conclu cette partie, qui n'a pas tenu ses promesses en raison du vent, après 2h25' de jeu. Il se mesurera à Novak Djokovic (no 1) ou à Dominic Thiem (no 4) en finale.

