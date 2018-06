Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juin 2018 16:06 05. juin 2018 - 16:06

Madison Keys, 13e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales de Roland-Garros. L'Américaine a dominé la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 98) 7-6 (7/5) 6-4 mardi.

Keys, 23 ans, affrontera soit sa compatriote et amie Sloane Stephens (WTA 10), qui l'avait battue en finale du dernier US Open, soit la Russe Daria Kasatkina (WTA 14) pour une place en finale.

La jeune Américaine, qui n'a pas lâché un set depuis le début du tournoi, disputera sa troisième demi-finale en Grand Chelem, ayant aussi atteint ce niveau de la compétition lors de l'Open d'Australie en 2015.

Elle a dû renverser la situation dans la première manche, car la bondissante Putintseva a breaké en premier sur son unique occasion de la partie (4-3), puis a servi pour le gain du set.

"J'avais besoin de me concentrer davantage, de prendre mon temps et de faire confiance en mon jeu quand je me suis créé des occasions", a expliqué Keys, "heureuse" de ne pas avoir concédé de manche sur le court Suzanne-Lenglen.

Neuer Inhalt Horizontal Line