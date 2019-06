Stan Wawrinka a exaucé le voeu de Roger Federer à Roland-Garros.

Le Vaudois (no 24) a arraché le droit de défier le Bâlois (no 3) mardi en quarts de finale en battant 7-6 (8/6) 5-7 6-4 3-6 8-6 Stefanos Tsitsipas (no 6) au terme d'une bataille hallucinante de 5h09'.

C'est la 16e fois que Stan Wawrinka atteint le stade des quarts de finale dans un "Major", la première depuis son retour aux affaires après sa grave blessure au genou gauche. Et le Vaudois de 34 ans est allé chercher cette qualification avec ses tripes, après avoir semblé au bord de la rupture pendant quasiment tout le cinquième set.

Le vainqueur de l'édition 2015 ne semblait ainsi pas au mieux à l'entame de la manche décisive. Il s'y est d'ailleurs retrouvé confronté à trois balles de break dès le premier jeu. Et il en a effacé deux de plus à 2-2, puis trois autres à 5-5 qui avaient le poids de balles de match.

Stan Wawrinka s'est imposé à l'expérience, au mental, face à un Stefanos Tsitsipas qui s'est montré bien plus entreprenant dans un ultime set insoutenable. Il a su attendre son heure. Incapable de se procurer la moindre balle de break sur ses six premiers jeux de retour, il a fait le forcing à 7-6.

Mené 15/30, Stefanos Tsitsipas a commis la faute en coup droit pour lui offrir deux balles de match. Le Grec de 20 ans a profité d'un retour trop long pour sauver la première. Mais sur la deuxième, Stan Wawrinka a armé un improbable passing de revers slicé qui est venu "mourir" sur la ligne. Avant de laisser éclater sa joie et de pointer son index droit sur sa tempe, avant même que l'arbitre de chaise ne vienne contrôler la marque.

Cette victoire est la plus belle de Stan Wawrinka depuis celle qu'il avait fêtée face à Andy Murray en demi-finale de l'édition 2017 de Roland-Garros. Depuis, le Vaudois n'avait plus eu l'occasion de s'exprimer dans ce genre de combats au long cours qu'il aime tant. Une question est désormais sur toutes les lèvres: aura-t-il récupéré des efforts consentis au moment d'affronter Roger Federer, qui mène 22-3 dans leur face-à-face et n'a pas perdu le moindre set jusqu'ici?

