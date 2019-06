Stan Wawrinka (no 24) figure, pour la première fois depuis sa double opération au genou gauche subie à l'été 2017, en 8es de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Il a atteint le 4e tour à Roland-Garros en battant Grigor Dimitrov (ATP 46) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 7-6 (10/8).

Le Vaudois de 34 ans, qui défiera Stefanos Tsitsipas (no 6) dimanche, se hisse pour la huitième fois en 8es de finale à la Porte d'Auteuil. II compte autant d'apparitions à ce stade de la compétition à Paris que Björn Borg, Jim Courier, David Ferrer ou Andy Murray!

Stan Wawrinka a eu besoin de 70' pour conclure ce 16e de finale qui avait été interrompu vendredi à 21h27. Il a joué à se faire peur sous un soleil de plomb: incapable de conclure sur son service à 5-4, il a écarté cinq balles de set dans le tie-break - dont quatre de manière consécutive à 2/6! - avant de forcer la décision sur un énorme passing de revers armé à 8-8.

Outre le fait qu'elle valide son retour au tout premier plan, cette victoire est la 500e du Vaudois depuis ses débuts sur le circuit principal. La première avait été obtenue il y a près de 16 ans, le 16 juillet 2003 sur la terre battue d'Amersfoort, un peu plus d'un mois après son sacre chez les juniors à Roland-Garros.

Stan Wawrinka livrera dimanche son premier duel avec Stefanos Tsitsipas (20 ans). Son affrontement avec le talentueux Grec, demi-finaliste de l'Open d'Australie - après un succès sur Roger Federer en 8e de finale - et finaliste à Madrid - après une victoire face à Rafael Nadal en demi-finale - s'annonce prometteur.

Stefanos Tsitsipas est, sur le papier, le favori de ce 4e tour dont le vainqueur pourrait retrouver Roger Federer (no 3) en quarts. Mais le Grec, qui a déjà joué 43 matches cette saison, semble fatigué. Il s'est fait quelques frayeurs face à Dusan Lajovic, effaçant une balle de deux sets partout avant de s'imposer 7-5 6-3 6-7 7-6 dans un match qui n'avait pas non plus pu se terminer vendredi.

