Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 20:06 22. septembre 2018 - 20:06

Roman Josi a marqué vendredi le seul but de Nashville, qui s'est incliné 5-1 face à Tampa Bay en match de présaison de NHL.

Kevin Fiala a lui été moins productif que son capitaine avec un différentiel de -2. Avec Columbus, Dean Kukan a évolué durant 20'48 avec du temps en power-play et en box-play. Mais la franchise de l'Ohio s'est inclinée 3-0 contre St-Louis. Match physique de Jonas Siegenthaler avec les Capitals contre les Hurricanes. Le champion en titre a perdu 5-1 mais le Zurichois a joué 19'36 avec un impressionnant total de six mises en échec. De quoi peut-être lui offrir une place de pompier de service lorsque l'un des titulaires des Caps se blessera au cours de la saison.

Quant au Tessinois Michael Fora, il a sans surprise été renvoyé en AHL. Le défenseur n'a pas joué de match de présaison avec Carolina. Il devra se mettre en évidence lors du camp des Charlotte Checkers qui ouvre lundi.

Tout comme un autre défenseur, Yannick Rathgeb, "coupé" par les New York Islanders et obligé d'évoluer désormais en AHL avec les Bridgeport Sound Tigers. Pius Suter, qui n'a pas non plus été conservé dans l'effectif des Isles, revient quant à lui en Suisse pour y défendre les couleurs des Zurich Lions.

