Ce contenu a été publié le 21 février 2018 08:29 21. février 2018 - 08:29

Roman Josi tient décidément la forme en NHL. Le défenseur bernois a réussi deux assists lors de la victoire 3-2 de ses Nashville Predators contre les Detroit Red Wings.

Déjà auteur de deux points la veille contre Ottawa (1 but, 1 assist), Roman Josi a été élu homme du match pour Nashville, qui a désormais gagné sept de ses onze dernières parties. Le capitaine des Predators a été à l'origine des deux premiers buts de la rencontre, tombés au cours des dix minutes initiales et inscrits par Scott Hartnell et Kyle Turris.

Nico Hischier a également réussi un assist avec les New Jersey Devils, battus toutefois 2-1 par Columbus. Sven Bärtschi a, lui aussi, signé une passe décisive avec Vancouver. Cela n'a pas empêché la défaite des Canucks, dominés 5-4 après prolongation par l'Avalanche du Colorado, qui évoluait sans Sven Andrighetto, toujours blessé.

