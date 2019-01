Romandie.com cesse son service d'informations

Le site Romandie.com a cessé une partie de son activité au 1er janvier 2019. La plateforme ne diffuse pour l'heure plus d'informations, mais elle maintient sa messagerie gratuite.

"Nous avons eu le plaisir de vous offrir plus de trois millions de dépêches depuis 1998 et de clore ce chapitre avec une audience relativement honorable qui plaçait Romandie.com parmi les sites préférés des «info-actifs» de Suisse romande (1,3 millions de visites et 4,5 millions de pages vues au mois de décembre)", peut-on lire sur le site internet.

Reste que l'équipe a décidé de cesser cette aventure, du moins sous sa forme actuelle. "Nous prévoyons un véritable relaunch (relance) de Romandie.com à moyen, long terme dès que nous aurons mis le doigt sur un business model plus attractif", explique mercredi à Keystone-ATS Stéphane Pictet, CEO de Virtual Network SA, entreprise qui développe et commercialise des portails internet.

Equilibré financièrement

Et d'ajouter que depuis cinq ans, le site ne perd, ni ne gagne de l'argent. "Une certaine lassitude s'est dès lors installée et nous souhaitons concentrer notre énergie sur nos filiales disposant d'une potentialité nettement plus importante", poursuit-il.

Entièrement automatisé depuis 1998, Romandie.com diffusait des dépêches provenant d'une trentaine de sources mais ne produisait pas de contenu. Le site n'avait ainsi aucun employé attitré à 100% et aucun poste n'est supprimé dans le cadre de cette cessation d'activité. Soulignons que la messagerie gratuite reste opérationnelle pour ses 40'000 utilisateurs.

Neuer Inhalt Horizontal Line