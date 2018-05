Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 mai 2018 23:28 26. mai 2018 - 23:28

Cristiano Ronaldo a tenu des propos qui feront beaucoup parlé d'eux quelques minutes seulement après avoir remporté la Ligue des champions (3-1 contre Liverpool).

Le Portugais a fait comprendre que cette finale pourrait être son dernier match avec le Real Madrid.

CR7 a lâché une bombe au micro des télévisions espagnoles BeIN et Antena 3. Une interview que le site du quotidien As a retranscrite. "L'important était de gagner, d'entrer dans l'histoire et d'aller de l'avant", débute le Portugais en guise d'analyse de son match. S'ensuit alors un échange étonnant.

Resterez-vous à la tête de ce projet ?

"Maintenant, il s'agit de profiter. Je donnerai une réponse dans les jours à venir aux supporters qui, eux, me soutiennent. Ca a été magnifique de jouer pour le Real."

Ca ressemble à un adieu...

"Je donnerai une réponse dans quelques jours. Maintenant, il faut profiter de l'instant. L'avenir des joueurs n'est pas important. Nous avons écrit l'histoire."

Vous semblez très sérieux... "Profitez du moment, de l'équipe. L'avenir des joueurs n'est pas important. Je parlerai dans quelques jours."

Vous avez encore des doutes ? "Non. Et ce n'est pas important. Je dois me reposer, rejoindre ma sélection et, dans les prochaines semaines..."

Etes-vous déçu de ne pas avoir marqué ?

"Moi ? Peut-être faudrait-il rebaptiser la Champions en 'CR7 Champions League'. Qui a remporté le plus de Champions et a marqué le plus de buts ?"

Du CR7 dans le texte !

Neuer Inhalt Horizontal Line