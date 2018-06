Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2018 23:20 15. juin 2018 - 23:20

Cristiano Ronaldo (attaquant du Portugal, auteur d'un triplé et quatrième joueur de l'histoire à marquer dans quatre Mondiaux consécutifs):

"Je suis très content, c'est un nouveau jalon personnel, un de plus dans ma carrière sportive. Mais pour moi, l'important est de souligner ce qu'a fait l'équipe. Nous avons joué face à l'un des favoris de ce Mondial et nous avons mené deux fois au score. Au final nous avons concédé le nul mais c'est un résultat mérité", relevait le triple buteur.

"Nous nous sentons heureux parce que le match allait se finir et nous avons réussi à égaliser à trois partout. Il faut savoir apprécier ce qu'a fait l'équipe, le match était très disputé. Maintenant, nous devons penser à notre prochain match (contre le Maroc) qui va être très difficile. Nous devons avancer match après match", a poursuivi CR7.

"Le Mondial ne fait que commencer et le Portugal espère passer ce tour. Nous savons que ce sera difficile mais nous devons nous concentrer sur chaque match. Nous ne sommes pas favoris mais nous sommes l'un des prétendants et nous allons essayer de faire du mieux possible. Nous voulons essayer de battre le Maroc mercredi et avancer au tour suivant", concluait l'attaquant du Real.

Neuer Inhalt Horizontal Line