Rory McIlroy tient son rang à l'European Masters de Crans-Montana. Le Nord-Irlandais occupe la deuxième place du classement après les deux premiers tours.

La tête d'affiche du tournoi n'accuse qu'un coup de retard sur Gavin Green, cet Américain qui joue pour la Malaisie. Toujours à la recherche d'une première victoire en Valais pour sa quatrième participation, Rory McIlroy a réussi une fin de parcours magnifique vendredi avec trois birdies et un eagle aux trous no 14, no 15, no 16 et no 17 alors qu'il était relégué à six coups du leader.

Avec un Sergio Garcia qui conserve une chance de gagner le tournoi - l'Espagnol est à cinq coups de Gavin Green -, le spectacle promet énormément pour les deux derniers tours même si le double tenant du titre Matthew Fitzpatrick n'a plus aucune chance de réussir la passe de trois avec un classement qui le laisse à neuf coups du leader. Il semble, ainsi, déjà acquis que le record d'affluence du tournoi - 55'000 spectateurs en 2015 - sera battu dimanche.

Les Suisses ne seront malheureusement pas à la fête samedi et dimanche. Comme l'an dernier, ce tournoi a tourné au désastre pour les ressortissants helvétiques. Aucun des quatre golfeurs suisses en lice n'a passé le cut. Le Genevois Raphaël de Sousa, qui avait de belles cartes en mains après le premier tour, a perdu toutes ses illusions au trou no 17 sur lequel il devait accuser un triple bogey pour se contenter de la 92e place.

Enfin, il convient de souligner l'exploit d'Andres Romero. Avec une carte de 61, l'Argentin a tout simplement signé un record du parcours. Il a réussi 8 birdies et 1 eagle contre 1 seul boguey.

