Ce contenu a été publié le 28 mai 2018 07:02 28. mai 2018 - 07:02

Justin Rose a remporté dimanche son neuvième titre sur le circuit professionnel américain. L'Anglais s'est adjugé le Fort Worth Invitational sur le parcours du Colonial au Texas.

En tête depuis le 2e tour, Justin Rose a terminé son impressionnante semaine avec une carte de 64, soit six coups sous le par, pour un total de 260 (-20). Il est devenu le joueur anglais le plus titré sur l'US PGA Tour à égalité avec son illustre aîné Nick Faldo.

Le vainqueur de l'US Open 2013 et champion olympique 2016 a commencé la journée avec six birdies sur les neuf premiers trous. Il a certes été moins prolifique durant la seconde partie de la journée et a terminé le tournoi sur un bogey. Mais il a relégué son premier poursuivant, l'Américain Bruce Koepka, à trois coups.

"Je suis ravi de ma façon de jouer durant toute la semaine, je suis vraiment très fier de gagner sur un parcours aussi spécial", a insisté le 5e joueur mondial. "Cela me donne confiance (...) Cette semaine est une étape importante pour la suite de la saison, j'ai réussi à reproduire en compétition ce que je fais à l'entraînement", a-t-il noté.

