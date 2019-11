Alan Roura et son partenaire Sébastien Audigane ont pris la 21e place de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie-reine des Imoca.

Leur monocoque La Fabrique a franchi la ligne d'arrivée mardi à 18 heure 28 minutes et 30 secondes, en heure suisse.

Le skipper genevois et son coéquipier français ont donc mis 16 jours 5 heures 13 minutes et 30 secondes pour parcourir 4752,97 milles depuis Le Havre. Ils ont ainsi navigué à la vitesse moyenne de 12,21 noeuds, précise leur communiqué de presse, pour terminer avec 2 jours, 17 heures, 5 minutes et 30 secondes de retard sur les vainqueurs Yann Eliès et Charlie Dalin (Apivia).

"On finir plus souvent au 21e rang, il y a du monde", s'est exlamé Alan Roura selon le même communiqué. "Ca fait du bien d'arriver ! On est frustrés et déçus, mais en même temps, l'océan nous a laissés passer. On s'est battus, on n'a jamais lâché, on n'a pas eu de chance, ça arrive à tout le monde", a-t-il poursuivi.

Neuer Inhalt Horizontal Line