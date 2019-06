Ruag a exigé trop d'argent de l'armée pour entretenir et réparer les avions de combat et les hélicoptères. Selon un rapport du Contrôle des finances, la marge bénéficiaire se situait entre 11,6 et 14,6%, alors qu'un maximum de 8% avait été convenu.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis