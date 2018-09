Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

30 septembre 2018

Après avoir trébuché contre l'Afrique du Sud voici deux semaines, la Nouvelle-Zélande a réaffirmé sa suprématie. Les All Blacks ont balayé les Pumas argentins 35-17 à Buenos Aires.

Ce succès, acquis en ayant inscrit cinq essais, permet aux Néo-Zélandais de remporter le Rugby Championship pour la troisième fois de suite. Avec 21 points au compteur à l'issue de la 5e et avant-dernière journée, les All Blacks ne peuvent plus être rejoints par l'Afrique du Sud (14 points) qu'ils affronteront samedi prochain à Pretoria.

"Il y a toujours des choses à améliorer, mais on a gagné, nous sommes contents", a déclaré Steve Hansen, le sélectionneur des Blacks.

