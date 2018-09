Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Plus d'une centaine de poissons ont trouvé la mort.

Un ruisseau a subi une grosse pollution mercredi matin à Lully (FR). Du lisier s’est écoulé dans le cours d’eau, causant la mort de plus d’une centaine de poissons.

Le responsable de la pollution a été identifié, a fait savoir jeudi la police cantonale fribourgeoise. Il s'agit d'un agriculteur de la région, âgé de 51 ans, qui sera dénoncé à l’autorité compétente, précise le communiqué.

Les agents de la police cantonale et le garde faune sont intervenus. Sur place, un agent du Service des forêts et de la faune a pu constater que du lisier s’était écoulé dans le cours d’eau des Moulins, entre Lully et Estavayer-le-Lac (FR).

La vague étant déjà passée, aucune mesure n’a pu être entreprise, déplore la police cantonale. L’écosystème a été touché. Plus d’une centaine de poissons ont été retrouvés morts.

