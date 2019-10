Personne ne siège depuis plus longtemps que la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC/AG). La sexagénaire, qui siège depuis 2003, entamera sa cinquième législature sous la Coupole.

L'Argovienne totalise une durée inférieure à Daniel Brélaz (Verts/VD). L'ancien syndique de Lausanne n'a toutefois pas siégé de manière interrompue à Berne. Avec ses passages entre 1979 et 1989, 2007 et 2007, ainsi que depuis 2015, il totalise 17,9 ans au Conseil national, soit près de deux années de plus que Mme Humbel.

Tous deux pourraient toutefois rapidement perdre leur titre d'élu le plus expérimenté. La conseillère aux Etats Maya Graf (Verts/BL), qui siégeait depuis 2001 au Conseil national, est en ballottage pour l'unique mandat de son canton aux Etats.

