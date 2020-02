Le transporteur à bas coûts a profité cette année de la saison des fêtes de fin d'année pour faire le plein de passagers et renouer avec la rentabilité. (archive)

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre alors qu'elle avait enregistré une perte un an plus tôt, grâce à des réservations meilleures que prévu pendant les vacances de Noël et en dépit des déboires du 737 Max.

Dans un communiqué lundi, le transporteur indique que son chiffre d'affaires du trimestre achevé fin décembre a bondi de 21% sur un an à 1,9 milliard d'euros (2,0 milliards de francs), profitant aussi d'une hausse des revenus par passager.

Les coûts ont progressé en parallèle (+10%) aussi bien pour le carburant, le personnel mais surtout la maintenance, le retard de livraison du Boeing 737 Max prolongeant le service des plus vieux avions de sa flotte.

Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 87,8 millions d'euros contre une perte nette part du groupe de 66,1 millions d'euros un an auparavant.

La compagnie à bas coûts ne s'attend pas à recevoir ses premiers 737 Max avant septembre ou octobre et a prévenu fin janvier que ces retards pourraient se traduire par de nouvelles suppressions d'emplois et fermetures de bases.

La flotte de Ryanair est composée exclusivement d'appareils de Boeing et ses projets de croissance sont donc perturbés par les problèmes du 737 Max, dont tous les exemplaires sont cloués au sol depuis mi-mars après deux accidents rapprochés ayant fait au total 346 morts.

Moins d'avions disponibles signifie une révision à la baisse du programme estival de vols, période cruciale.

Le transporteur, qui emploie 19.000 personnes au total, compte informer les bases concernées dans la première quinzaine de février.

Ces coupes s'ajouteraient à celles annoncées depuis l'été dernier, déjà justifiées par les retards de livraison du Boeing Max 737. La compagnie n'a jamais confirmé de chiffres mais avait évoqué la perte possible d'environ 900 emplois, entre pilotes et personnels de cabine.

Le groupe dirigé par Michael O'Leary est désormais réorganisé en quatre compagnies, à savoir Ryanair DAC, qui regroupe l'essentiel des activités, l'autrichienne Lauda, la maltaise Malta Air et la polonaise Buzz.

Lauda "continue d'enregistrer de mauvaises performances" avec des tarifs minés par une guerre des prix avec Lufthansa en Allemagne et Autriche, indique le communiqué.

Comme annoncé le 10 janvier, le transporteur aérien table toujours sur un bénéfice net après impôts de 950 millions à 1,05 milliard d'euros pour la totalité de son exercice 2019/2020 décalé, et relève que les réservations pour le quatrième trimestre sont 1% meilleures que l'an dernier à la même période.

