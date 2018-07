Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 juillet 2018 17:59 08. juillet 2018 - 17:59

Daniela Ryf a remporté de manière souveraine les Championnats d'Europe de l'Ironman. A Francfort, la Soleuroise a distancé de près d'une demi-heure l'opposition.

Ryf (31 ans) a bouclé son pensum en 8h38'44'', établissant un nouveau record du parcours, qui a été raccourci de 5 km dans le secteur cycliste, de 9'14''. Après 3,8 km de natation, 185 km de vélo et 42,195 km de course à pied, la Soleuroise aurait pris la 7e place chez les messieurs avec son temps, juste derrière le meilleur Suisse Philipp Koutny (8h32'13'').

La triple championne du monde de l'Ironman s'est imposée avec 26'35'' d'avance devant l'Américaine Sarah True. Victorieuse l'an dernier, l'Australienne Sarah Crowley a concédé plus de 32 minutes à la Suissesse. Ryf et True étaient sorties ensemble de l'eau mais après 13 km de vélo, Ryf comptait déjà une avance de plus de 2' sur sa concurrente.

"Je me sentais forte et j'ai pu accélérer à ma guise. J'ai eu beaucoup de plaisir en route", relevait la Soleuroise après sa deuxième course de la saison. Début juin, elle s'était imposée à Rapperswil-Jona.

Chez les messieurs, le double champion du monde Jan Frodeno s'est imposé pour la deuxième fois aux Européens après 2015. L'Allemand a devancé de plus de 7' son dauphin, le Suédois Patrik Nilsson.

