Et de douze pour Ryoyu Kobayashi ! Avec des sauts à 141 et à 141,5 m le Japonais a ajouté, à Trondheim, une victoire de plus cet hiver sur le front de la Coupe du monde.

Ryoyu Kobayashi a devancé le Norvégien Andreas Stjernen, qui disputait le dernier concours de sa carrière, et l'Autrichien Stefan Kraft. A la faveur de ce succès, le Japonais est revenu pleinement dans la course pour la victoire du RAW-AIR-Tour qui rapportera 60'000 euros à son vainqueur Avant le concours de vol à skis de Vikersund, Kobayashi n'accuse désormais plus que 9,5 points de retard sur Stefan Kraft.

Ce concours de Trondheim n'a pas vraiment souri aux Suisses. Le médaillé de bronze des Championnats du monde d'Innsbruck Killian Peier s'est classé au quatorzième rang avec ses sauts à 129,5 et à 130 m, juste devant Simon Ammann (127 et 134,5 m).

