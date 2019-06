Sébastien Buemi s'est assuré la 3e place sur la grille de départ de la course de Formule E à Berne. Le Français Jean-Eric Vergne a réussi la pole-position.

Grâce à cette bonne performance en qualification, la situation semble favorable pour Buemi de monter sur le podium devant son public comme à Berlin dernièrement quand il a terminé deuxième.

Vergne, champion en titre et leader actuellement du classement général, a largement dominé ses adversaires en qualification. Il s'est assuré la place no 1 avec plus de trois dixièmes d'avance sur le Néo-Zélandais Mitch Evans.

En revanche, la qualification s'est moins bien déroulée pour l'autre pilote suisse en lice, Edoardo Mortara. Le Genevois, qui avait fêté un premier succès en mars à Hong Kong, a dû se contenter du 18e temps.

Le départ de la course est fixé à 18.04.

